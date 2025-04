Stand: 08.04.2025 07:57 Uhr Tollensetal: Bau von zwölf Windkraftanlagen genehmigt

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte hat den Bau von zwölf Windkraftanlagen im Tollensetal zwischen Alt Tellin und Plötz genehmigt. Die 245 Meter hohen Windräder liegen in einem Windeignungsgebiet. In zwei Kilometern Entfernung befindet sich das denkmalgeschützte Schlossgut Broock, das zum Kultur- und Tagungshotel ausgebaut wird. Von dort und aus umliegenden Gemeinden gibt es Kritik am Bau der Windkraftanlagen. Es wird befürchtet, dass sie sich negativ auf den Tourismus und das Landschaftsbild im Tollensetal auswirken. Ein Gutachten hat die Region als historisch bedeutende Gutslandschaft bewertet mit einer hohen Dichte an Parks, die der preußische Gartenkünstler Lenné im 19. Jahrhundert schuf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 08.04.2025 | 09:40 Uhr