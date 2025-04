Stand: 08.04.2025 06:17 Uhr Nach Autobrand in Rostock Lütten Klein: Verdächtiger in Haft

Ein mutmaßlicher Brandstifter aus Rostock sitzt jetzt in Haft. Laut Polizei steht der 34-Jährige im Verdacht, Mitte März auf einem Parkplatz im Stadtteil Lütten Klein ein Auto angezündet zu haben. Der Schaden damals: 40.000 Euro. Wie es hieß, hätten Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei sowie eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann den Verdacht erhärtet. Das Amtsgericht Rostock Haftbefehl erlassen hat. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ob der Verdächtige mit weiteren Fahrzeugbränden in der Stadt in Verbindung steht, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

