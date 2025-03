Stand: 16.03.2025 06:00 Uhr Warnemünde gewinnt Volleyball-Landesderby gegen Neustrelitz

In der 2. Volleyball-Bundesliga Nord haben die Herren des SV Warnemünde das Landesderby gegen den PSV Neustrelitz mit 3:2 gewonnen. Nach zuletzt zwei Niederlagen hat der SVW noch nicht vollends in die Erfolgsspur zurückgefunden. In der Arena in der Rostocker Tschaikowskistraße war es am Sonnabend ein ständiges auf und ab. Eine zweimalige Warnemünder Führung konnten die Neustrelitzer jeweils ausgleichen. Nach mehr als zwei Stunden Spielzeit hatte der SVW im Tiebreak das bessere Ende für sich. Neustrelitz bleibt Tabellensiebter, während die Rostocker weiterhin die Spitzenposition inne haben. Die beiden Verfolger Giesen II und Schüttorf spielen am Sonntag direkt gegeneinander. Der SV Warnemünde prüft derzeit, ob der Verein einen Lizenzantrag für die 1. Volleyball-Bundesliga stellt.

