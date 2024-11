Stand: 13.11.2024 15:43 Uhr Warnemünde: Eröffnung Landessportschule verzögert sich erneut

Die Eröffnung der Landessportschule auf der Warnemünder Mittelmole muss erneut verschoben werden. So seien die bestellten Türen für die Innenbereiche immer noch nicht geliefert, erklärte der Geschäftsführer des Landessportbundes Haverland. Die Komplexität des Vorhabens habe alle Beteiligten stark gefordert. Mit dem Neubau im Warnemünder Yachthafen entstehe nicht nur ein Hotel sondern auch eine Mensa, ein Trainingszentrum und ein Servicecenter für die Segler. Außerdem hätten Personalmangel und Lieferengpässe mit zur Verzögerung beigetragen. Bis Mitte Februar soll dann aber auch die Ausstattung bis hin zum letzten Sportgerät abgeschlossen werden. Und auch die ramponierte Fassade der Landessportschule sei dann Geschichte. Trotz der Bauverzögerung werde aber das Budget in Höhe von 27 Millionen Euro eingehalten, so Haverland.

