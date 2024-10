Stand: 11.10.2024 10:03 Uhr Bus statt Bahn: In Rostock wird an Straßenbahngleisen gebaut

An diesem Wochenende wird in Rostock an den Straßenbahngleisen gebaut. Die Bauarbeiten finden auf Höhe des Holbeinplatzes statt. Das hat zur Folge, dass der Streckenabschnitt zwischen dem Betriebshof in der Hamburger Straße und der Haltestelle Doberaner Platz gesperrt wird. Auf diesen Streckenabschnitten der Straßenbahnlinien 1 und 5 werden dann Busse eingesetzt. Fahrgäste können dann auf dem Betriebshof der RSAG in der Hamburger Straße beziehungsweise auf dem Doberaner Platz umsteigen. Die Sperrung beginnt heute Abend um 22 Uhr. Ab Montagmorgen sollen die Straßenbahnen 1 und 5 dann wieder regulär fahren.

