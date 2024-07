Stand: 12.07.2024 14:17 Uhr Warnemünde: 114 Jahre alte Fritz-Reuter-Eiche wiederentdeckt

Zum 150. Todestag von Fritz Reuter haben mehrere Vereine in Warnemünde die wiederentdeckte Reuter-Eiche in Szene gesetzt. Eingeweiht wurde diese bereits vor 114 Jahren als Andenken an den niederdeutschen Dichter. Allerdings war der dazugehörige Gedenkstein verschwunden, so dass lange Zeit unklar war, an welcher Stelle die Eiche genau steht. Durch Recherchen und alte Fotos konnte der Museumsverein Warnemünde den Standort im Stephan-Jantzen-Park wieder bestimmen. Neben dem Baum sind nun ein Felsstein mit Inschrift, eine zweisprachige Gedenktafel und eine Sitzbank aufgestellt worden. Dafür hatte der Museumsverein Warnemünde gemeinsam mit drei weiteren Vereinen innerhalb eines halben Jahres 7.500 Euro Spenden gesammelt.

