Stand: 04.05.2025 09:20 Uhr Hansa-Fans randalieren in Zug und singen volksverhetzende Lieder

Für 25 Hansa-Rostock-Fans ist die Reise zum Auswärtsspiel nach Sandhausen vorzeitig im niedersächsischen Alfeld zu Ende gegangen. Weil sie in einem Metronom-Zug randalierten, wollte sie der Schaffner am späten Freitagabend nicht weiter mitnehmen. Laut Polizei haben die Fans geraucht und volksverhetzende Lieder gesungen. Sie mussten die Nacht am Alfelder Bahnhof verbringen - bewacht von der Polizei, um weitere Straftaten zu verhindern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 04.05.2025 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock