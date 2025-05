Stand: 04.05.2025 19:20 Uhr BBL: Bittere Pleite für Rostock Seawolves

Die Rostock Seawolves haben im Kampf um die Teilnahme an den Play-offs der Basketball-Bundesliga (BBL) einen bitteren Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Chefrainer Przemyslaw Frasunkiewicz unterlag in einem dramatischen Spiel bei den Niners Chemnitz mit 102:108 (94:94, 46:47) nach Verlängerung und hat damit auch im direkten Duell gegen den Mitkonkurrenten das Nachsehen. Für die Mecklenburger war es die zweite Niederlage in Folge und die 14. im 30. Spiel. Die BG Göttingen kassierte beim FC Bayern München im 30. Saisonspiel die 28. Niederlage (86:94).