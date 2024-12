Stand: 10.12.2024 13:20 Uhr Waggon der Deutschen Bahn in Rostock mit Graffiti besprüht

Die Bundespolizei in Rostock hat zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer gestellt, die einen Bahn-Waggon mit Farbe besprüht haben sollen. Am Montagmittag hat eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn per Videoüberwachung zwei Personen bemerkt, die im Bereich der Petersdorfer Straße einen abgestellten Waggon mit Sprühfarbe besprühten. Laut Bundespolizei konnten die Tatverdächtigen, ein 20-Jähriger und eine 17-Jährige, unmittelbar nach der Tat gestellt werden. In einem Rucksack fanden die Beamten unter anderem mehrere Farbsprühdosen. Außerdem sollen beide Farbflecken an den Händen und Kleidung gehabt haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Wohnungen der beiden durchsucht, dabei wurden weitere Spraydosen sowie Fotos und Videos sichergestellt. Wie es hieß, beleidigten die beiden Tatverdächtigen die Polizisten dabei mehrfach. Der 20-Jährige leistete darüber hinaus körperlichen Widerstand, die Polizei legte ihm draufhin Handfesseln an. Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Rostock im Auftrag der Staatsanwaltschaft Rostock durch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 10.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock