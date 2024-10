Stand: 14.10.2024 07:56 Uhr Vollsperrung: In der Rostocker Südstadt wird weiter gebaut

Abschnittsweise wird zwischen der Kurt-Tucholsky-Straße und Majakowskistraße die Ziolkowskistraße gesperrt. In insgesamt zwei Bauabschnitten werden auf einer Länge von rund 700 Metern Straßen- und Leitungsarbeiten durchgeführt. Ab heute beginnen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt. Der erste Bauabschnitt im nördlichen Teil der Ziolkowskistraße zwischen Erich-Schlesinger-Straße und Kurt-Tucholsky-Straße ist soweit fertig gebaut, dass er für den Verkehr freigegeben wird. Wie schon im ersten wird auch der zweite Bauabschnitt in Etappen fertiggestellt, um die Einschränkungen für die Anliegerinnen und Anlieger möglichst gering zu halten, heißt es von der Nordwasser GmbH. Die erste von insgesamt vier Bauphasen beginnt am Bereich vor der Einmündung zur Kurt-Tucholsky-Straße bis zur Erich-Weinert-Straße. Für jede Bauphase wird die Straße voll gesperrt. Die Ziolkowskistraße kann weiter über die Erich-Schlesinger-Straße und Mendelejewstraße sowie über die Nobelstraße und Majakowskistraße erreicht werden. Beide Umleitungen sind ausgeschildert. Bis voraussichtlich Dezember 2025 wird gebaut, heißt es von der Nordwasser GmbH.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock