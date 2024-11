Stand: 01.11.2024 06:27 Uhr Volkstheater Rostock: Frühstart für Weihnachtsmärchen

Das Volkstheater Rostock startet als erstes in die Weihnachtsmärchensaison. Schon am Sonntag (3. November) haben die "Bremer Stadtmusikanten" nach dem Märchen der Gebrüder Grimm Premiere. Aktuell sind 33 Aufführungen geplant. Das seien mehr als in den vergangenen Jahren, weil die Nachfrage so groß ist, teilt das Theater mit. Über 16.000 Tickets gibt es demnach, wovon der überwiegende Teil bereits verkauft sei.

