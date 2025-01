Stand: 21.01.2025 16:33 Uhr "Villa Baltic"-Investor will in Kühlungsborn kein Hotel mehr bauen

Der Investor Jan Aschenbeck hat angekündigt, sich zum 31. Januar zurückzuziehen. In einem Brief an die Stadt Kühlungsborn (Landkreis Rostock) teilte er mit, dass er von seinen Plänen absehen wird, auf dem Nachbargrundstück der Villa ein Hotel zu errichten. Dieser Neubau sollte die Sanierung der "Villa Baltic" finanzieren. Aus seiner Sicht war ausschlaggebend, dass es nicht möglich gewesen sei, mit der neuen Stadtvertretung zu kommunizieren. "Die Villa Baltic ist tot", so Aschenbeck zu NDR 1 Radio MV. Im Dezember hatten die Stadtverordneten einen Kompromissvorschlag abgelehnt, der nach fünf Jahren mit Bund, Land und dem Investor ausgehandelt worden war. Am kommenden Mittwoch befassen sich die Stadtvertreter erneut mit der "Villa Baltic".

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock