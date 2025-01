Stand: 15.01.2025 07:27 Uhr Kühlungsborn: Weiter Debatten um Sanierung der Villa Baltic

Im Dezember hatte die Stadtverordnetenversammlung von Kühlungsborn (Landkreis Rostock) das Sanierungspaket für die Villa Baltic und den Stadtteil West abgelehnt. Gegen diese Entscheidung will der ehemalige Bürgermeister Rüdiger Kozian nun vorgehen: "Die Ablehnung gefährdet das Stadtwohl, deswegen habe ich Widerspruch eingelegt", so Kozian im Gespräch mit dem NDR. Durch die Ablehnung des Gesamtpakets zur Sanierung hätte die Stadt auf 8 Millionen Euro Fördergelder von Bund und Land verzichtet. Laut Kozian verstößt das gegen die Kommunalverfassung. Der Widerspruch soll nun Thema in der Stadtverordnetenversammlung am kommenden Dienstag sein. Dort soll über den Widerspruch abgestimmt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 15.01.2025 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock