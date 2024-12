Stand: 26.12.2024 10:23 Uhr Viele Ämter bleiben in Rostock bis Jahresende geschlossen

In den meisten Ämtern der Stadt Rostock entfallen die Sprechzeiten zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem Neujahrstag. Dazu zählen unter anderem die Ortsämter, die Führerscheinstelle, die Zulassungsstelle, das Standesamt, die Abteilung für Gewerbeangelegenheiten sowie das Migrationsamt. Das Gesundheitsamt bleibt ebenfalls geschlossen. Die Bereiche Sozialpsychiatrischer Dienst und Infektionsschutz sind aber per E-Mail und Telefon zwischen 10 und 12 Uhr erreichbar. Einige Einrichtungen der Hansestadt hatten vor Weihnachten noch zusätzliche Sprechzeiten angeboten, um noch möglichst viele Angelegenheiten vor der Weihnachtspause zu bearbeiten. Im Landkreis Rostock öffnen die Kreisverwaltungen in Güstrow und Bad Doberan ebenfalls erst wieder am zweiten Januar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock