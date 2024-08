Stand: 21.08.2024 10:37 Uhr Verunreinigung in der Warnow: Ölsperre im Stadthafen Rostock

Die Feuerwehr Rostock hat am Montagnachmittag im Rostocker Stadthafen per Boot eine schwimmende Ölsperre ausgebracht. Grund für den Einsatz war einer Sprecherin zufolge eine zuvor festgestellte Wasserverunreinigung der Warnow auf einer Fläche von rund 120 Quadratmetern. Die Ölsperre wurde ausgelegt, um eine Ausbreitung der Verunreinigung zu verhindern. Zusätzlich wurden zur späteren Ursachenermittlung Wasserproben aus den kontaminierten Bereichen entnommen. Nach Abschluss des Einsatzes wurde die Einsatzstelle an die Wasserschutzpolizei und das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg als zuständige Behörden übergeben. Insgesamt waren 14 Feuerwehrleute aus Rostock vor Ort. Die Auswertung der Wasserproben dauert an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock