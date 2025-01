Stand: 08.01.2025 17:14 Uhr Versuchter schwerer Bankraub in Gnoien

Ein versuchter Bankraub in Gnoien (Landkreis Rostock) ist am Mittwoch glimpflich ausgegangen. Laut Polizei hatte gegen zehn Uhr morgens ein 41-Jähriger in der Friedensstraße einer Frau ein Messer an den Hals gehalten und mit ihr die Bank betreten. Dort schickte er alle Bankkunden vor die Tür und verlangte, dass man ihm Bargeld aushändigt. Da in dieser Filiale aber kein Bargeld geführt wird, scheiterte sein Plan. Die Polizei war schnell vor Ort und nahm den Mann, der als psychisch auffällig bekannt ist, vorläufig fest. Er habe unter dem Einfluss erheblicher Mengen Betäubungsmittel und Alkohol gestanden, so die Polizei.

