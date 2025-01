Stand: 09.01.2025 13:53 Uhr Gnoien: Mann bedroht Frau vor einer Bank und löst Einsatz aus

Am Mittwochvormittag alarmierten Filialmitarbeiter in Gnoien (Landkreis Rostock) die Polizei, da ein Mann vor der Bank eine Frau mit einem Messer bedrohte und die Bank betrat. Der 39-jährige psychisch auffällige Mann forderte aber gegenüber der Angestellten zu keinem Zeitpunkt Bargeld herauszugeben. Couragierten Zeugen gelang es, auf den Mann deeskalierend einzuwirken, sodass er sich mit Eintreffen der Einsatzkräfte widerstandslos festnehmen ließ. Er stand unter dem Einfluss erheblicher Mengen Betäubungsmittel und Alkohol, so die Polizei. Derzeit hat die Staatsanwaltschaft Rostock keinen Haftantrag gestellt. Der polizeibekannte Mann ist wieder auf freiem Fuße. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei ging vorerst von versuchtem schweren Raub aus

In einer ersten Polizeimitteilung am Mittwochnachmittag hieß es, dass der Mann wegen des Verdachtes des versuchten schweren Raubes vorläufig festgenommen sei. Nach Betreten der Bank in der Friedensstraße hätte er alle Anwesenden angewiesen, sich im Kassenbereich zu sammeln und das Gebäude zu verlassen. Von den Bankmitarbeitern hätte er die Herausgabe von Bargeld gefordert. Weiterführende Ermittlungen und Zeugenaussagen hätten aber gezeigt, dass der Mann zu keinem Zeitpunkt konkrete Geldforderungen hatte, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rostock.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 08.01.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock