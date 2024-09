Stand: 17.09.2024 09:24 Uhr Versuchter Brandanschlag auf queere Bar in Rostock

Die Polizei ermittelt in Bezug auf die queere Bar "B Sieben" wegen schwerer Brandstiftung in der Rostocker Altstadt. An einem Fenster sowie an einer elektrischen Anlage konnten Brandspuren gesichtet werden. Den Sachschaden könne man bisher noch nicht abschätzen. Auch Hintergrund und Motiv seien bisher unklar. Die Ermittlungen hätten gerade erst begonnen, so eine Sprecherin. Die Betreiber der Bar haben sich im sozialen Netzwerk Instagram dazu geäußert. "Diese gezielte Attacke auf einen Raum der Vielfalt und des Miteinanders erschüttert uns zutiefst. Dieser feige Angriff ist kein Einzelfall, sondern Teil eines besorgniserregenden Trends." Erste Zeugen hatten in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Geräusche wahrgenommen.

