Verfassungsfeindliche Schmierereien und Steinwurf in Güstrow

Mit verfassungsfeindlichen Symbolen und einem Steinwurf ist in Güstrow (Landkreis Rostock) mutmaßlich ein Anschlag verübt worden. Betroffen ist ein Haus in der Gertrudenstraße, in dem Ukrainer wohnen. In der Nacht zu Sonnabend sprühten bislang unbekannte Täter zwei Hakenkreuze auf das Haus. Das größere von beiden ist etwa einen Quadratmeter groß. Als die ukrainischen Bewohner gegen halb drei Uhr morgens Geräusche hörten, wurde zudem ein Stein durch ihr Schlafzimmerfenster geworfen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. In oder an dem Mehrfamilienhaus in der Güstrower Innenstadt hatte es nach Angaben der Polizei zuvor keinerlei Auffälligkeiten gegeben. Nach dem mutmaßlichen Anschlag wurden Spuren gesichert. Hinweise auf konkrete Täter gibt es noch nicht. Es werden Zeugen gesucht, die möglicherweise weitere Angaben machen können.

