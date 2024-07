Stand: 22.07.2024 07:57 Uhr Verbindungsweg in Rostock wegen Bauarbeiten gesperrt

Der Verbindungsweg in Rostock bleibt bis zum 23. August voll gesperrt. Hintergrund sind Arbeiten an der Carbäk-Brücke. Wie das Tiefbauamt mitteilt, bekommt die Brücke neue Stahlbetonbalken, die Geländer erhalten einen neuen Korrosionsschutz. Dafür müssen Baugruben ausgehoben und Kräne eingesetzt werden. Eine Gasleitung im Straßenrand wird zeitweise außer Betrieb genommen und rückgebaut. Die Versorgungssicherheit ist dennoch gewährleistet, heißt es. Eine Umleitung führt über die Rövershäger Chausee, Am Strande, die Warnowstraße und den Mühlendamm.

