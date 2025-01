Stand: 02.01.2025 11:13 Uhr Universitätsmedizin Rostock: Viele Spender für Augenhornhäute

Die Universitätsmedizin Rostock hat 2024 bundesweit zu den spendenstärksten Krankenhäusern in Bezug auf Gewebetransplantate gezählt. In Mecklenburg-Vorpommern kam jede vierte Spende aus Rostock. Insgesamt waren es 121 Gewebespenden. Das ist ein Anstieg um 57 Prozent, während die Spendenbereitschaft in Deutschland insgesamt leicht rückgängig ist. Am häufigsten werde Augenhornhaut gespendet, heißt es von der Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG). Gut 7.200 Hornhautpräparate gingen im vergangenen Jahr zur Aufbereitung in die Gewebebanken des DGFG-Netzwerks ein. Knapp jede sechste hat die Hornhautbank Rostock aufbereitet. Dennoch stehen noch mehr als 2.800 Patientinnen und Patienten auf der Warteliste.

