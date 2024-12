Stand: 28.12.2024 10:50 Uhr Uni Rostock zieht positive Bilanz und will Forschung ausbauen

Die Universität Rostock blickt nach eigenen Angaben auf ein erfolgreiches Jahr zurück. So erhielt das Projekt "Reproduktive Gerechtigkeit", ein gemeinsames Forschungsvorhaben der Universitiät Rostock und der Bucerius Law School in Hamburg, bei dem es um den Zusammenhang von Familie und sozialer Gerechtigkeit geht, den Norddeutschen Wissenschaftspreis. Weiter gefördert wird einer Sprecherin zufolge der Sonderforschungsbereich "WETSCAPES 2.0" zu wiedervernässten Moorlandschaften. Er wird für 4 Jahre mit rund zehn Millionen Euro von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt. Nach dem Spatenstich im Oktober soll der Neubau auf dem Ulmencampus vorangetrieben werden. Dort sollen in den kommenden Jahren eine neue geisteswissenschaftliche Bibliothek mit Seminarzentrum und ein neues Verwaltungsgebäude entstehen.

