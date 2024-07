Stand: 08.07.2024 07:17 Uhr Unfall mit Motorrad in Kritzmow

In Kritzmow (Landkreis Rostock) hat es einen schweren Unfall zwischen einem Krad und einem Auto gegeben. Nach Polizeiangaben fuhr der 35-jährige Kradfahrer mit seinem 14 Jahre alten Sozius die Satower Straße (Bundesstraße 105) in Richtung Rostock. Auf Höhe des Stover Weges nahm ihnen plötzlich ein Pkw die Vorfahrt, der auf die Bundesstraße einbog, ohne auf den Verkehr zu achten. Beide stießen zusammen. Der Kradfahrer und sein Beifahrer stürzten und verletzten sich dabei schwer. Sie kamen in ein Rostocker Krankenhaus. Der Autofahrer flüchtete laut Polizei nach dem Zusammenprall zunächst zu Fuß vom Unfallort. Nach wenigen Minuten kam er aber wieder zurück. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von über 1,00 Promille festgestellt. Der Sachschaden soll eine Höhe von 50.000 Euro haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock