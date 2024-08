Stand: 12.08.2024 08:23 Uhr Unfall auf der B105 mit acht Verletzten bei Mönchhagen

Am späten Sonntagnachmittag ist ein Auto bei Mönchhagen (Landkreis Rostock) zwischen Häschendorf und Klein Kussewitz aus ungeklärter Ursache von der eigenen Fahrspur abgekommen. Anschließend prallte das Fahrzeug frontal auf ein entgegenkommendes Wohnmobil. Dabei verletzten sich der 46-jährige Unfallverursacher und seine beiden 5 und 8 Jahre alten Kinder leicht. Die 45-jährige Beifahrerin des Wohnmobils wurde schwer verletzt. Ihr Mann und ihre drei Kinder im Alter von 7 bis 15 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Alle Beteiligten kamen in umliegende Krankenhäuser. Ein Hund, der ebenfalls im Wohnmobil war, wurde vom Tierheim Schlage (Landkreis Rostock) in Obhut genommen. Insgesamt waren fünf Krankenwagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber und die Freiwillige Feuerwehr Mönchhagen im Einsatz. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 30.000 Euro. Beides Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bis dahin blieb die B105 für vier Stunden voll gesperrt.

