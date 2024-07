Stand: 15.07.2024 06:59 Uhr Unfall: A20 zwischen Neukloster und Kröpelin zeitweise gesperrt

Nach einem Unfall am Montagmorgen zwischen Neukloster und Kröpelin musste die A20 in Richtung Rostock zeitweise voll gesperrt werden. Nach Angaben des zuständigen Autobahnpolizeireviers Metelsdorf waren zwei Autos und ein LKW beteiligt. Ein PKW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Da die Fahrzeuge in einer Autobahnbaustelle zusammenstießen, musste dieser Streckenabschnitt gesperrt werden. Die Einsatzkräfte beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe. Ein Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Danach wurde die A20 zwischen Neukloster und Kröpelin wieder freigegeben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock