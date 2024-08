Stand: 26.08.2024 10:43 Uhr Unbekannte verwüsten Spielplatz in Rövershagen mit Farbe

Der Spielplatz im Fliederweg in Rövershagen (Landkreis Rostock) ist am Wochenende von Unbekannten erheblich beschädigt worden. Laut Polizei müssen die Täter in der Nacht zum Sonntag aktiv gewesen sein. Demnach haben sie sämtliche Holz- sowie Metallbauteile des Spielplatzes mittels Graffiti beschmiert. Der Farbauftrag sei teilweise so dick, dass laut Gemeinde Rövershagen die Spielgeräte unbrauchbar sind und erneuert werden müssen. Der Schaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Sanitz ermittelt.

