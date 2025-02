Stand: 27.02.2025 07:19 Uhr Überseehafen Rostock: Feuer auf einem Kran

Die Feuerwehr war gegen 21.30 Uhr auf das Gelände des Kranherstellers Liebherr im Überseehafen gerufen worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass Teile eines Steuerstandes sowie Anbauteile eines Krans, der für den Transport von Schüttgut genutzt wird, in Flammen standen. Da sich der Brand in mehreren Metern Höhe befand, gestalteten sich die Löscharbeiten herausfordernd, so die Feuerwehr. Nach der Abschaltung der Stromversorgung wurde das Feuer mit einem Rohr bekämpft. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Bei dem Einsatz gab es keine Verletzten. Im Einsatz waren 40 Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 2 und 3 sowie die Freiwillige Feuerwehr Gehlsdorf. Angenommen wird, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat.Der Sachschaden ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

