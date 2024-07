Stand: 08.07.2024 12:47 Uhr Überraschung: Drillinge im Rostocker Südstadt Klinikum geboren

Dass sie zwei Babys bekommen, darauf waren Isabel und Alexander Tomke aus der Nähe von Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) vorbereitet. Aber als die Ärztin bei einer Voruntersuchung plötzlich noch einen dritten Herzschlag erkannte, war die Überraschung groß. Gleichzeitig wuchs damit auch die Sorge: "Bei Drillingen hat man doch viel mehr Angst, ob auch wirklich alles gut geht", so die 29-jährige Mutter.

Fünf Ärztinnen und Ärzte sowie sechs Pflegekräfte bei Geburt

"Auch für uns sind spontane Drillingsschwangerschaften sehr selten", so der Chefarzt für Neonatologie am Rostocker Südstadt Klinikum, Dr. Dirk Olbertz. Nur etwa eine von 7.225 Schwangerschaften führt zu Drillingen. Olbertz ist erleichtert über das Durchhaltevermögen der Mutter bis zur vollendeten 35. Schwangerschaftswoche. Dadurch seien Arvid (2.140 Gramm), Oskar (2.270 Gramm) und Frieda (1.740 Gramm) "schon späte und relativ reife Frühgeborene" und dürften schnell mit ihren Eltern nach Hause. "Wir freuen uns jetzt riesig auf unsere Herausforderung mit den Dreien und der Schwester, die schon aufgeregt zuhause mit Oma und Opa auf die Ankunft ihrer drei Geschwister wartet", ergänzt der 31-jährige Vater. Er und seine Frau hätten ein großes Netzwerk an Familienmitgliedern und Freunden, auf deren Hilfe sie zählen können.

