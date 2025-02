Stand: 16.02.2025 10:12 Uhr Übergangslösung nach Sprengung von Geldautomaten in Satow

Nach der Sprengung von zwei Geldautomaten in Satow (Landkreis Rostock) bietet die Ostseesparkasse Rostock, als betroffenes Unternehmen, eine Übergangslösung für ihre Kunden an. Wie das Kredit-Institut mitteilt, wird ab Montag direkt vor der beschädigten Filiale in der Fritz-Reuter-Straße ein Trailer stehen. Zu den regulären Öffnungszeiten bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem großen Fahrzeug sämtliche Service- und Beratungs-Dienstleistungen an, so die Sparkasse. Am vergangenen Montag hatten Unbekannte zwei Geldautomaten gesprengt und großen Schaden am Gebäude angerichtet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock