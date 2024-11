Stand: 01.11.2024 18:05 Uhr Uber startet in Rostock - Taxi-Unternehmen sind besorgt

Wer in Rostock nicht mit Bus, Bahn oder dem eigenen Auto unterwegs sein will, kann ab sofort auch ein Uber rufen. Das amerikanische Unternehmen vermittelt per App Autofahrten. Uber macht der Taxi-Branche in Rostock einige Versprechungen: zum Beispiel, dass sie neue Zielgruppen mitbringen, die vorher gar kein Taxi genutzt hätten. Die Taxi-Genossenschaft in Rostock sieht das allerdings kritisch: Sie befürchtet, dass viele Menschen stattdessen nicht mehr über die klassischen Taxi-Unternehmen buchen, sondern direkt über Uber. Ein Grund dafür könnten die niedrigeren Preise sein, die Uber anbieten kann. Das Unternehmen spart zum Beispiel Personalkosten, denn Uber vermittelt nur die Fahrten und bekommt dafür eine Provision. Bei klassischen Taxi-Unternehmen sind die Fahrer direkt angestellt und damit im Krankheitsfall abgesichert.

