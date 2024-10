Stand: 24.10.2024 07:20 Uhr Traditionsschiff Rostock-Schmarl: Seeleute erzählen

Im Schifffahrtsmuseum Rostock ist bis Mai 2025 eine Sonderausstellung rund um das Leben der Rostocker Seeleute zu sehen sein. Im Mittelpunkt stehen dabei Zeitzeugen mit ihren Geschichten aus sechs Jahrzehnten Seefahrt bis in die Gegenwart. Eindrucksvolle Interviews, erzählerische Objekte und großformatige Fotografien lassen die Eindrücke vom Leben an Bord lebendig werden. Zuvor hatte Ausstellungskuratorin Janine Uhlemann ehemalige Seemänner und ihre Familien aufgerufen, ihre jeweiligen Geschichten zu erzählen, Erinnerungen in Wort und Bild aufzufrischen und auch Andenken vom Bordleben für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Was da alles zusammengekommen ist, kann jetzt auf dem "Tradi" besichtigt werden.

