Stand: 14.08.2024 12:15 Uhr Tote Fische in Teich im Rostocker Stadtteil Lütten Klein

Anwohner hatten den NDR darüber informiert, dass im Fischerteich im Rostocker Stadtteil Lütten Klein jede Menge tote Fische schwimmen. Auch am Ufer lägen verwesende Kadaver. Trotz alldem nutzten Kinder das Gewässer noch immer zum Planschen. Nach Informationen des Rostocker Umweltamtes könnten die hohen Temperaturen und die Trockenheit der vergangenen Tage zu Sauerstoffmangel in dem Kleingewässer und damit zu dem Fischssterben geführt haben. Die Rostocker Feuerwehr soll die toten Fische beseitigen. Langfristig ist geplant, mehrere Kleingewässer im Rostocker Stadtgebiet zu entschlammen, um die Bedingungen dort zu verbessern. Auch der Fischerteich in Lütten Klein soll danach besser durch trockene und warme Zeiten kommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 14.08.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock