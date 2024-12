Stand: 27.12.2024 10:36 Uhr Tod einer Radfahrerin: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist eine 80-jährige Radfahrerin im Krankenhaus verstorben. Nun ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung gegen einen 27-Jährigen. Bei einem Unfall am 19. Dezember war die Seniorin auf einem Park + Ride Parkplatz in der Flensburger Straße (Rostock-Lichtenhagen) schwer verletzt worden. Vermutlich hatte ein 27-jähriger Autofahrer kurz nach 7 Uhr die Frau übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, die Radfahrerin stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Die Seniorin wurde in einer Rostocker Klinik gebracht, der 27-Jährige erlitt damals einen Schock.

