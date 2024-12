Stand: 06.12.2024 13:35 Uhr Tessins Einwohnerzahl steigt: Ab 2025 wird gebaut

In der Stadt Tessin werden in den kommenden Jahren neue Wohnungen entstehen. Dafür haben am Donnerstagabend die Stadtvertreter und Stadtvertreterinnen einstimmig einen neuen Bebauungsplan beschlossen. Nach den Plänen eines privaten Investors werden an der alten Zuckerfabrik vier Mehrfamilienhäuser mit 24 Wohneinheiten entstehen. Die Bauarbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen, sagte Bürgermeister Ritter NDR 1 Radio MV. Ganz in der Nähe "Am Rosengarten" investiert die kommunale Tessiner Wohnungsbaugesellschaft. Dort sollen zwei weitere Wohnblöcke entstehen. Im Baugebiet "Am Recknitzpark" sind in den vergangenen Monaten 72 Grundstücke verkauft worden. Deutlich mehr als erwartet. Hintergrund für den nötigen Wohnungsbau sei der steigende Bedarf. Nach Berechnungen des Landkreises Rostock erwarte man bis 2030 rund 600 neue Bewohnerinnen und Bewohner in Tessin. Laut Ritter müsse dafür auch die soziale Infrastruktur nachgebessert werden. Erste Planungen für eine Erweiterung der Tessiner Kita laufen. Perspektivisch solle auch ein Jugendtreff eingerichtet und die Schule erweitert werden.

