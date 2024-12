Stand: 29.12.2024 07:33 Uhr Südstadtklinikum erwartet Probleme durch Krankenhausreform

Als größtes kommunales Krankenhaus im Land blickt das Südstadt-Klinikum Rostock auf ein bewegtes Jahr zurück. Vor allem die Krankenhausreform werde das Klinikum auch 2025 weiter beschäftigen. Bei dem Gesetzesvorhaben gäbe es noch immer Unklarheiten, die die Planung für die kommenden Jahre erschwert, so Steffen Vollrath, Verwaltungsdirektor am Rostocker Südstadt-Klinikum. Ein Erfolg sei in diesem Jahr etwa die Fertigstellung des Integrierten Notfallzentrums gewesen. Hier kann das Personal des Klinikums gemeinsam mit Mitarbeitenden vom Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst Notfallpatienten versorgen, was deren Wartezeiten erheblich verringert, so Vollrath. Ebenfalls in Betrieb: Die neue Großküche für das Klinikum. Im kommenden Jahr soll der Bau eines Bettenhauses beginnen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock