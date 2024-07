Stand: 25.07.2024 11:03 Uhr Stundenlange Sperrung: Unfall auf der A20 bei Dummerstorf

Nach einem Unfall bei Dummerstorf (Landkreis Rostock) am frühen Donnerstagmorgen war die A20 in Richtung Stettin stundenlang gesperrt. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Mann mit seinem Auto um kurz vor 2 Uhr in Höhe des Parkplatzes Warnowtal auf einen Transporter auf. Der Autofahrer krachte in die rechte Schutzplanke. Der Fahrer des Transporters prallte mit seinem Wagen gegen die Mittelschutzplanke. Der 24-jährige Unfallverursacher, der 23-jährige Fahrer des Transporters sowie sein Beifahrer wurden zum Teil schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Drogentest beim Unfallverursacher war laut Polizei positiv. Sekundenschlaf als Unfallursache könne ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt und ausgelaufene Stoffen sowie Trümmerteile beseitigt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock