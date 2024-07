Stand: 10.07.2024 14:52 Uhr Strengere Auflagen für Verkaufsstände am Alten Strom geplant

Damit der denkmalgeschützte Bereich am Alten Strom in Warnemünde für Einheimische und Touristen weiterhin attraktiv bleibt, möchte der Ortsbeirat die sogenannte Sondernutzungssatzung überarbeiten.

Sie soll klarer regeln, wie viele Verkaufsstände entlang des Alten Stroms stehen dürfen. Auch die Größe der Verkaufsflächen soll eingeschränkt werden.

Ähnliches plant der Ortsbeirat Stadtmitte für Stände in der historischen Altstadt.

