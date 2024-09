Stand: 27.09.2024 10:06 Uhr Straßenbahn entgleist in Rostock-Lichtenhagen

Am frühen Freitagmorgen ist eine Straßenbahn im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen entgleist, das bestätigte die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) auf Nachfrage. Demnach verkeilte sich kurz vor 5 Uhr die Straßenbahn in der Wendeschleife an der Mecklenburger Allee. Die RSAG geht von einem technischen Problem bei einer Weiche aus. Die entgleiste Straßenbahn wurde mit speziellen Hebevorrichtungen zurück ins Gleis gesetzt. Bei dem Vorfall sei niemand zu Schaden gekommen. Auch die Straßenbahn sei nicht beschädigt. Bis circa 8 Uhr konnten die Straßenbahnen nur bis zur Rügener Straße fahren. Ersatzbusse überbrückten die Störung.

