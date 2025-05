Stand: 02.05.2025 14:03 Uhr Olympiastützpunkt in MV: Malte Philipp übernimmt Leitung

Der Olympiastützpunkt in Mecklenburg-Vorpommern hat einen neuen Leiter. Der langjährige Profisegeltrainer Malte Philipp übernimmt die Stützpunktleitung. Philipp wird zunächst eingearbeitet, ab dem 1. Juli ist er dann allein verantwortlich für die Entscheidungen rund um den Olympiastützpunkt in MV. Sein Vorgänger Michael Evers war seit 2010 im Amt und geht nun in Rente.

Schwerpunkt auf Digitalisierung

Malte Philipp bringt einiges an olympischer Erfahrung mit. An insgesamt fünf olympischen Spielen nahm er als Trainer teil, zuletzt war er Teammanager des Segelteams Fenerbahçe Istanbul. Als Leiter des Olympiastützpunktes möchte er einen Schwerpunkt auf die Digitalisierung legen und den Sport der Jugend wieder näherbringen. Am Olympiastützpunkt MV gibt es unter anderem die Schwerpunktsportarten Segeln, Boxen und Wasserspringen. Die Standorte sind Rostock, Neubrandenburg und Schwerin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.05.2025 | 14:00 Uhr