Strandkörbe in Warnemünde werden abgebaut

Bis Mitte Oktober müssen in Mecklenburg-Vorpommern die Strandkörbe an der Ostsee abgebaut werden. Auch an der Küste des Landkreises und der Hansestadt Rostock verschwinden die Sitzmöbel nach und nach. In Warnemünde hat Vermieter Matthias Treichel allein am Dienstag etwa 200 Strandkörbe abtransportiert. Seine restlichen 60 bis 70 Körbe will er für das Wochenende stehen lassen, da es am Sonnabend noch einmal schön werden soll. Anschließend werden auch diese fristgerecht abgebaut, so Treichel. Zuvor hatten bereits andere Vermieter in Warnemünde ihre Körbe abgeholt, auch wegen des durchwachsenen Wetters. Laut Gesetz müssen die Strände bis zum 15. Oktober geräumt sein, weil die Zeit danach bis Ende März als Sturmflutsaison gilt.

