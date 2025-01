Stand: 30.01.2025 07:49 Uhr Speedway-Bundesliga 2025 mit Güstrow und Stralsund

An der 1. Speedway-Bundesliga werden in diesem Jahr drei Mannschaften teilnehmen. Neben dem Titelverteidiger MC Güstrow Torros kämpft erneut der MC Nordstern Stralsund um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft. In der Vorsaison waren es die einzigen beiden Bundesliga-Teilnehmer. Neu hinzugekommen ist in diesem Jahr das Team der MSC Wölfe Wittstock aus Brandenburg. Eine weitere Neuerung ist, dass bei den Rennen jedes Team mindestens einen deutschen Fahrer an den Start bringen muss. Güstrow hat seine Heimkämpfe am 6. Juni (gegen Stralsund) und am 2. Oktober (gegen Wittstock). Stralsund ist Gastgeber am 5. Juli (gegen Wittstock) und am 27. September (gegen Güstrow).

Neben der Mannschaftsmeisterschaft gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Einzelmeisterschaft. 16 Teilnehmer kämpfen in vier Rennen um Punkte. Am 22. August wird in Güstrow gefahren, am 23. August in Stralsund. Es folgen weitere Rennen in Berghaupten (30. August) und in Brokstedt (6. September).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 30.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen Landkreis Rostock