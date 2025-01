Stand: 19.01.2025 11:45 Uhr Seawolves gewinnen Krimi gegen Oldenburg

Die Rostock Seawolves haben am Sonnabend in der 1. Basketball-Bundesliga den dritten Heimsieg in Folge gefeiert. Gegen die EWE Baskets Oldenburg sah die Mannschaft von Cheftrainer Przemyslaw Frasunkiewicz zweimal wie der sichere Verlierer aus, setzte sich aber nach zweimaliger Verlängerung noch mit 122:118 durch. Nach einer knappen Halbzeit-Führung der Seawolves (52:47) übernahmen die Niedersachsen das Spielgeschehen und führten zeitweise mit zwölf Punkten Vorsprung. Im letzten Viertel kämpften sich die Rostocker zurück - 88:88 der Spielstand nach 40 Minuten. Auch in der ersten Verlängerung lag Oldenburg vorne, die Seawolves schafften aber erneut den Ausgleich . In der zweiten Overtime hatten die Rostocker das bessere Ende für sich. Bester Werfer war Robin Amaize mit 24 Punkten. Aber auch Neuzugang Malik Osborne, der erst vor wenigen Tagen nachverpflichtet wurde, hat sich mit 16 Punkten hervorragend in das Team eingefügt. Es war der insgesamt achten Erfolg im 16. Saisonspiel. Die Seawolves sind Tabellen-Zehnter.

