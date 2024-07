Stand: 22.07.2024 09:33 Uhr Schwimmhalle in Gehlsdorf bis September geschlossen

Von Montag an bleibt die Schwimmhalle samt Bistro und Sauna im Rostocker Ortsteil Gehlsdorf bis zum ersten September geschlossen. Unter dem Hallendach stehen Grundreinigung, Instandsetzung und Wartung an. Reinigungskräfte putzen die Becken, Wassertanks, Umkleiden und Saunen - Handwerker prüfen Ventile und Klappen, spülen Leitungen und ersetzen Fliesen und Filter. Am vergangegen Wochenende hat bereits das Hallenschwimmbad "Neptun" in der Rostocker Gartenstadt seine Sommerpause begonnen. Die Halle bleibt ebenfalls bis zum ersten September zu. Dort wird die 25-Meter-Schwimmhalle saniert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Oktober.

