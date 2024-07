Stand: 01.07.2024 05:46 Uhr Schwerer Unfall auf der A20 bei Tessin: Frau und Kind verletzt

Auf der A20 zwischen Tessin und Sanitz (Landkreis Rostock) hat sich am Sonntagabend ein Auto überschlagen. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, darunter ein einjähriges Kind, das teilte die Polizei mit. Die 24-jährige Fahrerin war mit dem Kind in Richtung Lübeck unterwegs und kam um kurz nach 18 Uhr rechts von der Fahrbahn ab. Der Grund ist bisher nicht bekannt. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin und das einjährige Kind wurden von Ersthelfern aus dem Wagen befreit. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten später ins Krankenhaus nach Rostock. Wie schwer die Verletzungen sind, darüber konnte die Polizei keine Angaben machen. Die A20 war am Sonntag für etwa eine Stunde halbseitig in Richtung Lübeck gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock A20 Landkreis Rostock