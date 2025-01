Stand: 07.01.2025 15:35 Uhr Schwaan: Feuerwehr soll ins Zentrum verlegt werden

Damit die Feuerwehr in Schwaan (Landkreis Rostock) ihre Ausrückzeiten wieder einhalten kann, soll die Wache vom Stadtrand ins Zentrum verlegt werden. Das neue Feuerwehrgebäude wird auf einer ehemaligen Mülldeponie ab dem Sommer errichtet. Hier haben vor allem die Gutachten zu eventuellen Schadstoffen im Boden viel Zeit bei der Planung in Anspruch genommen, so Bürgermeister Mathias Schauer (Unabhängige Wähler Schwaan). Ein weiterer Bau soll neben der Warnowbrücke entstehen: die Tourismusbegegnungsstätte. Auch dort dauerte die Suche nach einem Standort bzw. die Bauplanungen länger. Und im November wählen die Schwaaner ihr Stadtoberhaupt. Der amtierende Bürgermeister Mathias Schauer von der Partei Unabhängige Wähler für Schwaan tritt erneut an. Bisher gibt es noch keine Gegenkandidaten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 07.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock