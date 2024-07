Stand: 25.07.2024 15:52 Uhr Schreck in Sievershagen: Rentnerin fährt ins Schaufenster

Eine 74-jährige Autofahrerin ist am frühen Dienstagnachmittag mit einem Schrecken davon gekommen, als sie mit ihrem Kleinwagen in die Scheibe eines Schaufensters fuhr. Unweit eines Einkaufcenters in Sievershagen (Landkreis Rostock) hat die Frau beim Einparken mutmaßlich Gas- und Bremspedal verwechselt. Nach dem Notruf kamen Rettungswagen, Polizei und Feuerwehr zur HIlfe. Die Rentnerin und ihr Hund seien unverletzt geblieben, so die Polizei. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

