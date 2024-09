Stand: 24.09.2024 06:26 Uhr Rüstungsindustrie präsentiert Seekriegstechnik in Linstow

Öffentliche Auftraggeber tauschen sich mit Anbietern aus 13 Nationen bis Mittwoch in Linstow (Landkreis Rostock) zu neuer Kriegstechnik aus. Mit dabei sind auch Unternehmen, die in Mecklenburg-Vorpommern produzieren: So präsentiert Tamsen Maritim aus Rostock einen Entwurf für ein 17 Meter langes Kriegsschiff und hofft auf einen Auftrag des Bundes. Auch Thyssen Krupp Marine Systems zeigt den Entwurf für die Fregatte F127, ausgestattet mit einem Luftabwehrsystem des Rüstungsriesens Lockheed Martin. Die Fregatte soll im Falle einer Beauftragung gemeinsam mit Schiffbauer Lürssen unter anderem in Wismar gebaut werden. Ein Start-up-Unternehmen aus Güstrow präsentiert Drohnen, die unter anderem bei der U-Boot-Suche in Nord- und Ostsee zum Einsatz kommen sollen. Der Marineworkshop findet zum 26. Mal in Linstow statt. Insgesamt nehmen 720 Vertreter der Rüstungsindustrie und der Deutschen Marine teil.

