Rostocks Patenschiff Deneb ist seit 30 Jahren im Einsatz

In den zurückliegenden 30 Jahren hat das fast 52-Meter lange Schiff rund 65.000 Seemeilen zurückgelegt und damit quasi dreimal die Erde umrundet. 383 Wracks hat die "Deneb" bis heute gefunden. Darunter auf einer ihrer ersten Probefahrten das Wrack der polnischen RoRo-Fähre "Jan Heweliusz", die im Januar 1993 in der Ostsee sank. Doch Vermessung und Wracksuche sind nicht alles. Die "Deneb" ist zum Beispiel auch im Einsatz bei der Dokumentation klimabedingter Veränderungen in der Ostsee. Sie ist eines von insgesamt fünf Schiffen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrografie und hat ihren Heimathafen in Rostock. Das Forschungsschiff soll nun nach 30 Jahren ersetzt werden, die Planungen für einen Neubau sind fertig. Ende dieses Jahres soll eine Werft den Zuschlag dafür erhalten. Die neue "Deneb, so der Plan, soll dann 2029 fertiggestellt sein.

