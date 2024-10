Stand: 16.10.2024 07:30 Uhr Rostocker Rapper "Ostmaul" erhält Johannes-Stelling-Preis

Der Rostocker Rap-Musiker Tino Bartos alias „Ostmaul“ hat den diesjährigen Johannes-Stelling-Preis für soziales Engagement der SPD-Landtagsfraktion gewonnen. Die Auszeichnung wurde dem Rapper und Produzenten am Dienstagabend in Schwerin feierlich übergeben. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. Der 43-Jährige wurde durch seine Hymne für die Rostock Seawolves bekannt. Seit 2016 gibt er Rap- und Musik-Workshops für Jugendliche in herausfordernden Lebenslagen in ganz Mecklenburg-Vorpommern. "Er beeinflusst das Leben unglaublich vieler junger Menschen positiv und hilft, die Zukunft unserer Gesellschaft zu gestalten", so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in ihrer Laudatio. Namensgeber für den Preis ist Johannes Stelling, der von 1921 bis 1924 Ministerpräsident von Mecklenburg-Schwerin war. Wegen seiner kritischen Haltung zur Diktatur der Nationalsozialisten wurde der in Hamburg geborene Sozialdemokrat im Juni 1933 zusammen mit Gleichgesinnten in Berlin von den Nazis ermordet.

