Stand: 10.07.2024 11:26 Uhr Rostocker Hundertwasser Gesamtschule sammelt 70.000 Euro Spenden

Die Hundertwasser Gesamtschule in Rostock hat bei einem Spendenlauf rund 70.000 Euro gesammelt. Einen Großteil der Summe hat die Schule dem Rostocker Verein zur Förderung krebskranker Kinder übergeben. "Wir sind stolz auf das Engagement und die Begeisterung unserer Schulgemeinschaft", so Organisatorin und Lehrerin Heike Timm. Der Verein setze sich unermüdlich für die Unterstützung krebskranker Kinder und ihrer Familien ein. Das übrige Geld gehe an den Schulverein und die Klassenkassen. Der Spendenlauf, den die Schule bereits zum zwölften Mal ausgerichtet hat, war bereits im Mai.

